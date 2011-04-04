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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:25
flysoulfly написав: Amethyst написав: Evgeny написав:
ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»
Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
тогда про ,например, Альянс доброжелатели точно раструбят, мол "теперь он уж точно следующий, за Мегой".
а про рашнфорвард вообще молчу
тут же еще реХулатор спокойно может отмочить финт ушами: седня +15, а завтра -16. Ну как рыба -- хвостом туда, хвостом сюда
Каада там следующий раз пересмотр учетки?
Рефинанс щас вааще банкстеры берут?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45
Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
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greenozon
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:53
greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
В такому випадку не почнуться проблеми в банків?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:09
greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
Суттєвого росту депоставок не очікую.
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Ой+
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:51
Ой+
Про це повідомляє Нацбанк, не розкриваючи назву банку, який одержав рефінансування.
чому вони (інколи) тримають це в секреті? і чому тут цимес
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greenozon
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:47
Ой+ написав: greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
Суттєвого росту депоставок не очікую.
Ну тада валюту мона еще месяцок не сдавать. Хай кумекають далі...
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Amethyst
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:09
greenozon написав:Ой+
Про це повідомляє Нацбанк, не розкриваючи назву банку, який одержав рефінансування.
чому вони (інколи) тримають це в секреті? і чому тут цимес
Вони не розкривають тих, хто бере на короткий строк (здається до 30 днів).
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klug
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:18
klug написав:
Вони не розкривають тих, хто бере на короткий строк (здається до 30 днів).
Точно до 30 днів.
А не розкривають, можливо, щоб не було зайвої паніки навколо банки, яка бере кредит під такий %.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19
klug
допустим, але в чому тут логіка
просто людський інтерес...
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greenozon
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
Там сейчас около 8,5%, думаю поднимут по багатаму...примерно до 9,25% ))) Причем с какими-то неадекватными условиями типо от 10 млн грн сроком на 10 лет )))
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Evgeny
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