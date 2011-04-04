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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1477147814791480

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...
1finanсier
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  #<1 ... 1477147814791480
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