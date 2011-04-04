|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:18
Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 453
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|238297
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97936
|
|
|18
|29738
|