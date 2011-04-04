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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1477147814791480

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:46

  1finanсier написав:Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...


Так. Але треба мати перелік тих банків
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто там чекав підвищення ставок по ОВДП?
"Міністерство фінансів залишило незмінною дохідність військових облігацій і пояснило такий крок тим, що це інструмент підтримки бюджету, а не заробітку" https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471

Та ну ні, якось недобре тхне від такого рішення і виправдання - вирішили зіграти на патріотизмі лохов-українців? Краще уж я напряму щось переведу на "Повернись Живим" або Притулі, а частину гривні мінімум під 20% в якийсь банчик, або взагалі в долар та під грушу
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:02

  1finanсier написав:Хто там чекав підвищення ставок по ОВДП?
"Міністерство фінансів залишило незмінною дохідність військових облігацій і пояснило такий крок тим, що це інструмент підтримки бюджету, а не заробітку" https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471

Та ну ні, якось недобре тхне від такого рішення і виправдання - вирішили зіграти на патріотизмі лохов-українців? Краще уж я напряму щось переведу на "Повернись Живим" або Притулі, а частину гривні мінімум під 20% в якийсь банчик, або взагалі в долар та під грушу

В первый раз какбудто :lol: -- старая народная мудрость "кто доится -- того и доят" -- отмазки/объяснения особой роли тут не играют...
Экспортеров "доят" -- шоб "стабильность стабилизовать", вкладчиков в ОВДП доят -- шоб "бюджет поддержать"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:42

  Bosstone написав:
  Evgeny написав:Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.

Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.

В приложении ставки чуть выше, до 17,5%.


Це мабуть тому, що додали 0.5% за програмою лояльності "Бонус онлайн"
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:34

Укрбудинвест банк с сегодня 7 июня поднял ставки до 17%

17% на вклады продолжиельностью 3 и 6 месяцев
15,5% на вклады продолжительностью 12, 13, 18 и 24 месяца.

https://ubib.com.ua/images/res/2265.pdf
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:39

  Evgeny написав:Укрбудинвест банк с сегодня 7 июня поднял ставки до 17%

17% на вклады продолжиельностью 3 и 6 месяцев
15,5% на вклады продолжительностью 12, 13, 18 и 24 месяца.

https://ubib.com.ua/images/res/2265.pdf

Дайош больше!
Investor_K
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