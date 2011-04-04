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Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...
1finanсier написав:Зараз тепер банкам буде вигідніше депозити у людей брати в якості рефінансу, ніж у НБУ. Укр. капітал самий швидкий. Чи не він часом взяв рефінанс по 27, щоб згодом перекредитуватися депошками клієнтів під 18%? А взагалі то ті банки, які зараз будуть брати по 27 рефінанс - це дзіночок для вкладників цих банків, бо які це величезні проблеми з ліквідністю треба мати, щоб брати рефінанс під такий відсоток...
Та ну ні, якось недобре тхне від такого рішення і виправдання - вирішили зіграти на патріотизмі лохов-українців? Краще уж я напряму щось переведу на "Повернись Живим" або Притулі, а частину гривні мінімум під 20% в якийсь банчик, або взагалі в долар та під грушу
Та ну ні, якось недобре тхне від такого рішення і виправдання - вирішили зіграти на патріотизмі лохов-українців? Краще уж я напряму щось переведу на "Повернись Живим" або Притулі, а частину гривні мінімум під 20% в якийсь банчик, або взагалі в долар та під грушу
В первый раз какбудто -- старая народная мудрость "кто доится -- того и доят" -- отмазки/объяснения особой роли тут не играют... Экспортеров "доят" -- шоб "стабильность стабилизовать", вкладчиков в ОВДП доят -- шоб "бюджет поддержать"...