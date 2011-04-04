Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 чер, 2022 18:45
Investor_K написав: Evgeny написав:
Укрбудинвест банк с сегодня 7 июня поднял ставки до 17%
17% на вклады продолжиельностью 3 и 6 месяцев
15,5% на вклады продолжительностью 12, 13, 18 и 24 месяца.
https://ubib.com.ua/images/res/2265.pdf
Дайош больше!
да должны быть до 25% имхо
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Додано: Вів 07 чер, 2022 18:57
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Банк «Глобус»
Укрбудинвест
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Оголосьте весь список, будь ласка!©
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
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