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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1478147914801481

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:45

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Укрбудинвест банк с сегодня 7 июня поднял ставки до 17%

17% на вклады продолжиельностью 3 и 6 месяцев
15,5% на вклады продолжительностью 12, 13, 18 и 24 месяца.

https://ubib.com.ua/images/res/2265.pdf

Дайош больше!

да должны быть до 25% имхо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:57

  Успіх написав:Банк «Глобус»
Укрбудинвест

А хто ще?

Оголосьте весь список, будь ласка!© :D


Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:35

  Успіх написав:Банк «Глобус»
Укрбудинвест

А хто ще?

Оголосьте весь список, будь ласка!© :D

это те, кто в очереди за мегой? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47

  Shaman написав:то те, кто в очереди за мегой?
за мегой стоит альфа. Перед ва в банках сидит куратор который не даёт поднять ставку до 18% чтобы потом фонд их выплачивал. В земельном капитале ставки были небольшие 11-12%
vitaliian
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