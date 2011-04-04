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за мегой стоит альфа. Перед ва в банках сидит куратор который не даст слишком поднять ставку привлечения чтобы потом фонд их выплачивал. В земельном капитале ставки были небольшие 11-12% Война и дешевые деньги вещи не совместимые.
Учетная ставка 25% это только начало эры дорогих денег. Адекватная ставка может дойти до 40+% чтобы остановить девальвацию, а не догонять её. Военным тоже не в кайф получать 30к макулатуры, которая каждый день теряют вес. Если свалимся в гипер, воевать за фантики никто не захочет, к тому же начнутся банкопад и другие системные проблемы, пенсии обесценятся, их и так не сильно хватает на еду с комуналью, и тд.
за мегой стоит альфа. Перед ва в банках сидит куратор который не даст слишком поднять ставку привлечения чтобы потом фонд их выплачивал. В земельном капитале ставки были небольшие 11-12% Война и дешевые деньги вещи не совместимые.
Учетная ставка 25% это только начало эры дорогих денег. Адекватная ставка может дойти до 40+% чтобы остановить девальвацию, а не догонять её. Военным тоже не в кайф получать 30к макулатуры, которая каждый день теряют вес. Если свалимся в гипер, воевать за фантики никто не захочет, к тому же начнутся банкопад и другие системные проблемы, пенсии обесценятся, их и так не сильно хватает на еду с комуналью, и тд.
не буду вдаваться в тонкости макроэкономики, поскольку очевидных решений нет.
но и фраза, что 25%, 40% - это адекватно - неверно. почему идет инфляция и девал - а потому что несбалансированность бюджета - громадный дефицит. и даже если его закроют не эмиссией, а займами под высокий % - итог будет такой же - чтобы загасить дорогие займы деньги все равно напечатают.
в свете того, что минфин не хочет поднимать % на ОВГЗ, - вообще не понимаю, зачем так сильно подняли учетную ставку.