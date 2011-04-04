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за мегой стоит альфа. Перед ва в банках сидит куратор который не даст слишком поднять ставку привлечения чтобы потом фонд их выплачивал. В земельном капитале ставки были небольшие 11-12% Война и дешевые деньги вещи не совместимые.
Учетная ставка 25% это только начало эры дорогих денег. Адекватная ставка может дойти до 40+% чтобы остановить девальвацию, а не догонять её. Военным тоже не в кайф получать 30к макулатуры, которая каждый день теряют вес. Если свалимся в гипер, воевать за фантики никто не захочет, к тому же начнутся банкопад и другие системные проблемы, пенсии обесценятся, их и так не сильно хватает на еду с комуналью, и тд.
не буду вдаваться в тонкости макроэкономики, поскольку очевидных решений нет.
но и фраза, что 25%, 40% - это адекватно - неверно. почему идет инфляция и девал - а потому что несбалансированность бюджета - громадный дефицит. и даже если его закроют не эмиссией, а займами под высокий % - итог будет такой же - чтобы загасить дорогие займы деньги все равно напечатают.
в свете того, что минфин не хочет поднимать % на ОВГЗ, - вообще не понимаю, зачем так сильно подняли учетную ставку.
Облікова ставка вже 25% річних: чому великі банки не збільшують дохідність депозитів
Зазвичай існує часовий лаг між рішенням НБУ про зміну ключової ставки й переглядом дохідності банківських депозитів.
«Першими будуть піднімати ставки за депозитами ті, в кого є потреба в ліквідності», — пояснює Наталія Білоконь, директорка департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен.
Це більшою мірою стосується малих банків. Саме тому вони й мершими відреагували на рішення НБУ.
Натомість особливих змін у депозитній політиці великих банків у найближчі 2−3 тижні, на переконання Олексія Блінова, начальника аналітичного відділу Альфа-Банку, очікувати не варто.
Також експерти не радять розраховувати на те, що фінустанови збільшать дохідність депозитів так само кардинально, як регулятор свою ключову ставку.
«Всі розуміють, що облікова ставка 25% не назавжди. Тому не очікуйте, що за річними депозитами банки будуть давати набагато більше, ніж вони дають зараз. Інша справа короткі депозити — тижневі, двотижневі, там може бути суттєве зростання», — пояснив Олексій Блінов.
Найближчим часом можна очікувати на плавне зростання ставок на 2−5% річних у середньому по ринку. Швидше за все, фінансисти досить часто переглядатимуть дохідність вкладів — не рідше одного разу на місяць, оперативно реагуючи на поточну ситуацію.
Особливо, якщо НБУ збереже поточну ставку або знову вирішить її підняти. Наступне засідання монетарного комітету заплановане на 21 липня.
На думку експертів, середні ставки за гривневими депозитами можуть закріпитись на рівні 15% річних.