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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1479148014811482>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:45

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Укрбудинвест банк с сегодня 7 июня поднял ставки до 17%

17% на вклады продолжиельностью 3 и 6 месяцев
15,5% на вклады продолжительностью 12, 13, 18 и 24 месяца.

https://ubib.com.ua/images/res/2265.pdf

Дайош больше!

да должны быть до 25% имхо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:57

  Успіх написав:Банк «Глобус»
Укрбудинвест

А хто ще?

Оголосьте весь список, будь ласка!© :D


Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:35

  Успіх написав:Банк «Глобус»
Укрбудинвест

А хто ще?

Оголосьте весь список, будь ласка!© :D

это те, кто в очереди за мегой? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:05

  vitaliian написав:
  Shaman написав:то те, кто в очереди за мегой?
за мегой стоит альфа. Перед ва в банках сидит куратор который не даст слишком поднять ставку привлечения чтобы потом фонд их выплачивал. В земельном капитале ставки были небольшие 11-12%

Война и дешевые деньги вещи не совместимые.

Учетная ставка 25% это только начало эры дорогих денег. Адекватная ставка может дойти до 40+% чтобы остановить девальвацию, а не догонять её. Военным тоже не в кайф получать 30к макулатуры, которая каждый день теряют вес. Если свалимся в гипер, воевать за фантики никто не захочет, к тому же начнутся банкопад и другие системные проблемы, пенсии обесценятся, их и так не сильно хватает на еду с комуналью, и тд.

не буду вдаваться в тонкости макроэкономики, поскольку очевидных решений нет.

но и фраза, что 25%, 40% - это адекватно - неверно.
почему идет инфляция и девал - а потому что несбалансированность бюджета - громадный дефицит. и даже если его закроют не эмиссией, а займами под высокий % - итог будет такой же - чтобы загасить дорогие займы деньги все равно напечатают.

в свете того, что минфин не хочет поднимать % на ОВГЗ, - вообще не понимаю, зачем так сильно подняли учетную ставку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:35

  Evgeny написав:
  Успіх написав:Банк «Глобус»
Укрбудинвест

А хто ще?

Оголосьте весь список, будь ласка!© :D


Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес

какие-то у них полумеры между 12% и 25%.
(12% раньше был потолок)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:25

  Ромасик написав:какие-то у них полумеры между 12% и 25%.
а вы хотите сразу? сейчас подстригут 18% а если будет мало добавят %
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:50

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:за мегой стоит альфа.

Чому таке припущення?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:42

  Zochan написав:
vitaliian написав:за мегой стоит альфа.

Чому таке припущення?


Альфа в віп-ряду
за нею крута криша...
читайте між рядків і зрозумієте, наприклад https://finclub.net/ua/news/alfabank-zm ... viiny.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:52

  Zochan написав:
vitaliian написав:за мегой стоит альфа.

Чому таке припущення?

Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:16

Облікова ставка вже 25% річних: чому великі банки не збільшують дохідність депозитів

Зазвичай існує часовий лаг між рішенням НБУ про зміну ключової ставки й переглядом дохідності банківських депозитів.

«Першими будуть піднімати ставки за депозитами ті, в кого є потреба в ліквідності», — пояснює Наталія Білоконь, директорка департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен.

Це більшою мірою стосується малих банків. Саме тому вони й мершими відреагували на рішення НБУ.

Натомість особливих змін у депозитній політиці великих банків у найближчі 2−3 тижні, на переконання Олексія Блінова, начальника аналітичного відділу Альфа-Банку, очікувати не варто.

Також експерти не радять розраховувати на те, що фінустанови збільшать дохідність депозитів так само кардинально, як регулятор свою ключову ставку.

«Всі розуміють, що облікова ставка 25% не назавжди. Тому не очікуйте, що за річними депозитами банки будуть давати набагато більше, ніж вони дають зараз. Інша справа короткі депозити — тижневі, двотижневі, там може бути суттєве зростання», — пояснив Олексій Блінов.

Найближчим часом можна очікувати на плавне зростання ставок на 2−5% річних у середньому по ринку. Швидше за все, фінансисти досить часто переглядатимуть дохідність вкладів — не рідше одного разу на місяць, оперативно реагуючи на поточну ситуацію.

Особливо, якщо НБУ збереже поточну ставку або знову вирішить її підняти. Наступне засідання монетарного комітету заплановане на 21 липня.

На думку експертів, середні ставки за гривневими депозитами можуть закріпитись на рівні 15% річних.

За таких умов банкіри очікують певний перетік коштів з поточних рахунків на строкові депозити.
https://minfin.com.ua/ua/2022/06/08/86718537/
jump
 
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