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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1479148014811482

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:22

  greenozon написав:
  Zochan написав:
vitaliian написав:за мегой стоит альфа.

Чому таке припущення?


Альфа в віп-ряду
за нею крута криша...
читайте між рядків і зрозумієте, наприклад https://finclub.net/ua/news/alfabank-zm ... viiny.html

НБУ навіть озвучив ціну: усього за ярд баксів вони готові й далі вважати акціонерів чистопородними англосаксами з офісом у Люксембурзі. Готові навіть клопотати про послаблення санкцій.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:39

  anduzenko написав:Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.

Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:07

  Vorlon написав:
  anduzenko написав:Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.

Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю... :?

Ну і "помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
Amethyst
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  #<1 ... 1479148014811482
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