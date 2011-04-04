Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 чер, 2022 08:22
НБУ навіть озвучив
ціну
: усього за ярд баксів вони готові й далі вважати акціонерів чистопородними англосаксами з офісом у Люксембурзі. Готові навіть клопотати про послаблення санкцій.
klug
Повідомлень: 6997
З нами з: 18.08.14
Подякував: 300 раз.
Подякували: 948 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 08 чер, 2022 09:39
anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю...
Vorlon
Повідомлень: 10186
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1100 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 чер, 2022 11:07
Vorlon написав: anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю...
Ну і "помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
Amethyst
Повідомлень: 2459
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
Профіль
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
238301
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
97941
18
29741