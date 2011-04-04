greenozon написав:
Альфа в віп-ряду
за нею крута криша...
читайте між рядків і зрозумієте, наприклад
https://finclub.net/ua/news/alfabank-zm ... viiny.html
НБУ навіть озвучив
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 чер, 2022 08:22
НБУ навіть озвучив
Додано: Сер 08 чер, 2022 09:39
Додано: Сер 08 чер, 2022 11:07
Ну і "помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
Додано: Сер 08 чер, 2022 15:57
Еще один пошел. Поднял ставки Коммерческий индустриальный банк.
Максимальная ставка с учетом бонусов 18,75% на срок 3-6 мес, с выплатой в конце срока при открытии через ИБ.
На сроках 6-40 месяцев, максимум 15,75%
Ставки в банках которые ранее подняли доходность.
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
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