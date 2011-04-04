Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 чер, 2022 08:22
НБУ навіть озвучив
ціну
: усього за ярд баксів вони готові й далі вважати акціонерів чистопородними англосаксами з офісом у Люксембурзі. Готові навіть клопотати про послаблення санкцій.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 09:39
anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю...
Vorlon
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:07
Vorlon написав: anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю...
Ну і "помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
Amethyst
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:57
Еще один пошел. Поднял ставки Коммерческий индустриальный банк.
Максимальная ставка с учетом бонусов 18,75% на срок 3-6 мес, с выплатой в конце срока при открытии через ИБ.
На сроках 6-40 месяцев, максимум 15,75%
https://cib.com.ua/uploads/files/Depozy ... 6%2008.pdf
Ставки в банках которые ранее подняли доходность.
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
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Додано: Сер 08 чер, 2022 20:31
Amethyst написав: Vorlon написав: anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
Без указания условий проведения эксперимента - его ценность равна нулю...
Ну і "помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
перевод на ибан из мобильного приложения
anduzenko
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Додано: Сер 08 чер, 2022 20:53
anduzenko написав: Amethyst написав: anduzenko написав:
Провёл эксперимент. Перевод с карты альфа на приват. 10к.
Результат - помилка. Спробуй ще раз.
..."помилка" -- це просто назва ІБ Алки, треба хоча б пару раз підряд спробувати.
Що за спосіб використовували?
перевод на ибан из мобильного приложения
Ну так ще раз спробували? з Сенса?
Вчора без проблем СЕП бігав і на Моно і на Аваль (10К і 25К). Сьогодні не пробував.
На Пріват зараз, кажісь, прямі рек-и (не через транзітнік, років 100 туди нічого не слав).
Amethyst
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