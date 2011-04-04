Доброго дня - 9 червня - знаковий день.
Дописуємо в список БАНК СІЧ
короткі терміни - 19...18% річних.
довгі - 15% річних
+ 0,5% за пролонгацію чи за пенсіонерство
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 чер, 2022 08:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня - 9 червня - знаковий день.
Дописуємо в список БАНК СІЧ
короткі терміни - 19...18% річних.
довгі - 15% річних
+ 0,5% за пролонгацію чи за пенсіонерство
Додано: Чет 09 чер, 2022 08:48
Моно - надiйний, это Вы поспешили...
Додано: Чет 09 чер, 2022 08:54
Успіх
Приват - забудьте (мабуть буде останній)
загалом сумніваюсь що вони щось будуть міняти, в них все в шоколандері
Ідея - наче підняла на днях на якісь котячі сльози
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:02
РВС банк поднял ставки
3 мес - 18%
1 мес - 17%
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:14
Итого ситуация на сегодня. Всего 6 банков уже подняли ставки.
Сич - 19-18% - 1-3 мес
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:27
За крок до перевороту думок!©
Ці банки... - це як робити ставки в забігу всіх коней(банків), але ставки приймаються лише на старих/немічних/хворих коней
Нє, ми почекаємо, коли ставки можна буде робити на справжніх/здорових коней!
Старі клячі нам в забігу - не потрібні!
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