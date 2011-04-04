RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1480148114821483

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Ставки в банках которые ранее подняли доходность.
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес

Доброго дня - 9 червня - знаковий день.
Дописуємо в список БАНК СІЧ
короткі терміни - 19...18% річних.
довгі - 15% річних
+ 0,5% за пролонгацію чи за пенсіонерство
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:48

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Еще один пошел. Поднял ставки Коммерческий индустриальный банк.
Максимальная ставка с учетом бонусов 18,75% на срок 3-6 мес, с выплатой в конце срока при открытии через ИБ.

На сроках 6-40 месяцев, максимум 15,75%
https://cib.com.ua/uploads/files/Depozy ... 6%2008.pdf

Ставки в банках которые ранее подняли доходность.
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес

Мне как стороннику столбового дворянства очень важны столбики. Т.е. на хороший процент длительный срок с пополнением.

А мені, як стороннику надійних банків)) - будуть такі ставки цікаві, коли з'являться в наступних банках:
Приват
Ідея
А-банк
Банк Львів
Моно

Тож - чекаємо! :D

Моно - надiйний, это Вы поспешили...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 29.09.19
Подякував: 339 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:49

По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:54

Успіх
Приват - забудьте (мабуть буде останній)
загалом сумніваюсь що вони щось будуть міняти, в них все в шоколандері
Ідея - наче підняла на днях на якісь котячі сльози
greenozon
 
Повідомлень: 13600
З нами з: 01.06.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:02

РВС банк поднял ставки
3 мес - 18%
1 мес - 17%

https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38321
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3702 раз.
Подякували: 11724 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:14

Итого ситуация на сегодня. Всего 6 банков уже подняли ставки.

Сич - 19-18% - 1-3 мес
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38321
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3702 раз.
Подякували: 11724 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:27

За крок до перевороту думок!©

  Evgeny написав:Итого ситуация на сегодня. Всего 6 банков уже подняли ставки.

Сич - 19-18% - 1-3 мес
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес

Ці банки... - це як робити ставки в забігу всіх коней(банків), але ставки приймаються лише на старих/немічних/хворих коней :mrgreen:
Нє, ми почекаємо, коли ставки можна буде робити на справжніх/здорових коней! :mrgreen:
Старі клячі нам в забігу - не потрібні! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 18.03.21
Подякував: 119 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
3
1
1
  #<1 ... 1480148114821483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29742
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3073)
09.06.2022 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.