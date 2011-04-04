Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ці банки... - це як робити ставки в забігу всіх коней(банків), але ставки приймаються лише на старих/немічних/хворих коней Нє, ми почекаємо, коли ставки можна буде робити на справжніх/здорових коней! Старі клячі нам в забігу - не потрібні!
Ці банки... - це як робити ставки в забігу всіх коней(банків), але ставки приймаються лише на старих/немічних/хворих коней Нє, ми почекаємо, коли ставки можна буде робити на справжніх/здорових коней! Старі клячі нам в забігу - не потрібні!
Та й у старих кляч повинно бути більше 22% на 3..6 міс. А таак зараз вони просто прикидаються Десь за 1..2 тижня може раздупляться нові клячі, типу Роялю, Бобра, Шапіта, Аліка, Ідеї та Скунса-гоя. Но це будуть короткі вклади, не столбові. Алка, Райф, Моня, Кредо, Циган може щось десь піднімуть на +1%
ПС. От чекаю, що Спорт пульне. Думаю буде 10..11% На Рюкзаку. Чекаю
alfredhaos написав:По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда
С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ! Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40% можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.