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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1481148214831484

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.

Я зараз купляю дрова твердих порід, буду переробляти опалення під різні джерела, та щось по автономізації електрики.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:27

  greenback1996 написав:я вообще присматриваюсь к юсдт и депо под 20-25% годовых

Это где такое?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38

Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:49

  greenback1996 написав:Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих

А точнее? ;) Я вот на бинансе во flexible savings вижу в лучшем случае 10% и то для сумм до 2000 USDT. Дальше падает до 3%. А 25% - это уже надо во что-то рискованное лезть типа dual investments.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:07

Как сохранить свои сбережения во время войны
Ірина_
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