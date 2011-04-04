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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:04
Raymond написав:
еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.
Я зараз купляю дрова твердих порід, буду переробляти опалення під різні джерела, та щось по автономізації електрики.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 11:27
greenback1996 написав:
я вообще присматриваюсь к юсдт и депо под 20-25% годовых
Это где такое?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38
Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих
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Додано: Чет 09 чер, 2022 11:49
greenback1996 написав:Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих
А точнее?
Я вот на бинансе во flexible savings вижу в лучшем случае 10% и то для сумм до 2000 USDT. Дальше падает до 3%. А 25% - это уже надо во что-то рискованное лезть типа dual investments.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 12:07
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