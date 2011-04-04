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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1482148314841485>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.

Я зараз купляю дрова твердих порід, буду переробляти опалення під різні джерела, та щось по автономізації електрики.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:27

  greenback1996 написав:я вообще присматриваюсь к юсдт и депо под 20-25% годовых

Это где такое?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38

Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:49

  greenback1996 написав:Вкладчик1234
на криптобиржах бинанс / вайтбит и прочих

А точнее? ;) Я вот на бинансе во flexible savings вижу в лучшем случае 10% и то для сумм до 2000 USDT. Дальше падает до 3%. А 25% - это уже надо во что-то рискованное лезть типа dual investments.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:07

Как сохранить свои сбережения во время войны
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:21

moveton
зайдите например на вайтбит - SMART-стейкінг - там 180 дней - 13%, на 365 дней - 30%...

по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.

про комиссию на вывод не подскажу по бинансу - пока не выводил - маринуется на депо, по вайтбиту на моню вроде как 0% на завод и вывод
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:45

  greenback1996 написав:moveton
по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.

Это с постоянной ставкой? Что-то я там выше 5% не видел предложений...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:13

Re: Байки про банки і не тільки....

обьем юсдт сократился до 72млрд с 84 месяцем ранее
  greenback1996 написав:бинанс

там не более 10% как и в бусд
я для надежности так в общем то так и поступил
  greenback1996 написав:вайтбит

получается за использование средств клиентов для маржинальной торговли они дают целых 30% в то время как банан всего 10%. откуда у них такие прибыли? подкручивают курсы под себя? были ли случаи не возврата монет после стейкинга под надуманными предлогами типа докажи происхождение средств?
Востаннє редагувалось wtf в Чет 09 чер, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:Это с постоянной ставкой?

это было по акции уже нету
сейчас есть максимум 100 бусд под 13,33 на 120 дн
обычно на хорошие проценты стоит ограничение в сотку-две
под 10% до 2к
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:21

Re: Байки про банки і не тільки....

а кто подскажет как без % или по минимальному % вывести юсдт на карту с бинанса желательно в валюте и на какой банк? Кто-то сталкивался - у кого был опыт? :lol:
greenback1996
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