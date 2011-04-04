Я зараз купляю дрова твердих порід, буду переробляти опалення під різні джерела, та щось по автономізації електрики.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 11:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:27
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:49
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:07
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:21
moveton
зайдите например на вайтбит - SMART-стейкінг - там 180 дней - 13%, на 365 дней - 30%...
по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.
про комиссию на вывод не подскажу по бинансу - пока не выводил - маринуется на депо, по вайтбиту на моню вроде как 0% на завод и вывод
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:45
Додано: Чет 09 чер, 2022 13:13
Re: Байки про банки і не тільки....
обьем юсдт сократился до 72млрд с 84 месяцем ранее
там не более 10% как и в бусд
я для надежности так в общем то так и поступил
получается за использование средств клиентов для маржинальной торговли они дают целых 30% в то время как банан всего 10%. откуда у них такие прибыли? подкручивают курсы под себя? были ли случаи не возврата монет после стейкинга под надуманными предлогами типа докажи происхождение средств?
Востаннє редагувалось wtf в Чет 09 чер, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 чер, 2022 13:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 09 чер, 2022 13:21
Re: Байки про банки і не тільки....
а кто подскажет как без % или по минимальному % вывести юсдт на карту с бинанса желательно в валюте и на какой банк? Кто-то сталкивался - у кого был опыт?
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