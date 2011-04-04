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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1482148314841485

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:40

Re: Байки про банки і не тільки....

если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:32

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Вкладчик1234 написав:
  greenback1996 написав:я вообще присматриваюсь к юсдт и депо под 20-25% годовых

Это где такое?

Отут - взагалі, крутяк! ;)
Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
  СМФ написав:🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜

❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат).
ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇:
✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі
✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га
✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га
✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі
Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.

ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.

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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:39

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та не, это не для меня - не люблю молоко :mrgreen:

ну, кто не хочет рисковать, то и 5-10% тоже не плохо по сравнению с нулевыми депозитами в валюте) Не осуждаю :) Но понимаю, что 20-30% тоже не просто так откуда-то берутся и не вхожу "на все", а принимаю риски
Востаннє редагувалось greenback1996 в Чет 09 чер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:41

  greenback1996 написав:по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.

Это в каком разделе там такое было? Locked savings? Может и было, но должна быть дикая редкость. Я для USDT туда периодически поглядываю - обычно вообще всё распродано. Сейчас есть под 5% на 30 дней, но потому и есть, что процент не шибко радостный.
moveton
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