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СМФ написав:🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜
❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат). ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇: ✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі ✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га ✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га ✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.
ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.
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ну, кто не хочет рисковать, то и 5-10% тоже не плохо по сравнению с нулевыми депозитами в валюте) Не осуждаю Но понимаю, что 20-30% тоже не просто так откуда-то берутся и не вхожу "на все", а принимаю риски
Востаннє редагувалось greenback1996 в Чет 09 чер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996 написав:по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.
Это в каком разделе там такое было? Locked savings? Может и было, но должна быть дикая редкость. Я для USDT туда периодически поглядываю - обычно вообще всё распродано. Сейчас есть под 5% на 30 дней, но потому и есть, что процент не шибко радостный.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 09 чер, 2022 15:49, всього редагувалось 2 разів.
greenback1996 написав:moveton та это было где-то 1-1.5 месяца назад, не принимайте близко к сердцу... Я же и написал - ставки могут меняться
Не принимаю Просто пытаюсь понять в тот ли раздел я смотрю. На бинансе много всякого.
greenback1996 написав:а кто подскажет как без % или по минимальному % вывести юсдт на карту с бинанса желательно в валюте и на какой банк? Кто-то сталкивался - у кого был опыт?
Я через обменники с bestchange.ru вывожу. На любой украинский банк можно, если на карту физика (если хочется на предпринимателя, то только Моня). Налоговая не возникает (хотя, если превысить 400к гривен в месяц в одном банке, может забеспокоиться уже банк). Но только гривну. На валютную карту там тоже есть предложения, но не пробовал. ХЗ, как тут считать процент комиса потому, что USDT, USD и UAH - это три совсем разных фантика. Бинанс за вывод USDT возьмёт 1 USDT за операцию. Дальше по курсу обменника.