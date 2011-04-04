если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:40
Re: Байки про банки і не тільки....
если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:32
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Отут - взагалі, крутяк!
Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:39
Успіх
та не, это не для меня - не люблю молоко
ну, кто не хочет рисковать, то и 5-10% тоже не плохо по сравнению с нулевыми депозитами в валюте) Не осуждаю Но понимаю, что 20-30% тоже не просто так откуда-то берутся и не вхожу "на все", а принимаю риски
Востаннє редагувалось greenback1996 в Чет 09 чер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:41
Это в каком разделе там такое было? Locked savings? Может и было, но должна быть дикая редкость. Я для USDT туда периодически поглядываю - обычно вообще всё распродано. Сейчас есть под 5% на 30 дней, но потому и есть, что процент не шибко радостный.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 09 чер, 2022 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:45
moveton
та это было где-то 1-1.5 месяца назад, не принимайте близко к сердцу... Я же и написал - ставки могут меняться
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:50
Не принимаю Просто пытаюсь понять в тот ли раздел я смотрю. На бинансе много всякого.
Я через обменники с bestchange.ru вывожу. На любой украинский банк можно, если на карту физика (если хочется на предпринимателя, то только Моня). Налоговая не возникает (хотя, если превысить 400к гривен в месяц в одном банке, может забеспокоиться уже банк). Но только гривну. На валютную карту там тоже есть предложения, но не пробовал.
ХЗ, как тут считать процент комиса потому, что USDT, USD и UAH - это три совсем разных фантика. Бинанс за вывод USDT возьмёт 1 USDT за операцию. Дальше по курсу обменника.
Додано: Чет 09 чер, 2022 17:46
Под вечер стало известно что еще 2 банка подняли ставки ( всего за сегодня 4 банка )
ТАС - 14% - 6-12 мес
Мотор -15% - 3 мес
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Сводная таблица в порядке убывания выглядит так.
( Сич исправила ошибку в депозите на 1 мес, теперь 18% вместо 19%)
Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес
Мотор - 15% - 3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
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Итого 8 банков
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Нужны столбики
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:01
Re: Байки про банки і не тільки....
и каким боком фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:33
Evgeny
можливо варто в дужках біля банків вказувати деталі, наприклад по Глобусу - в депозитному файлі фігурує цифра 17%, щоб отримати +0.5% треба зайти в бонусну програму (від 100К або пенсіонер або через моб. додаток, бонуси не сумуються)
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