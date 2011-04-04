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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1483148414851486>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:40

Re: Байки про банки і не тільки....

если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:32

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Вкладчик1234 написав:
  greenback1996 написав:я вообще присматриваюсь к юсдт и депо под 20-25% годовых

Это где такое?

Отут - взагалі, крутяк! ;)
Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:39

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та не, это не для меня - не люблю молоко :mrgreen:

ну, кто не хочет рисковать, то и 5-10% тоже не плохо по сравнению с нулевыми депозитами в валюте) Не осуждаю :) Но понимаю, что 20-30% тоже не просто так откуда-то берутся и не вхожу "на все", а принимаю риски
Востаннє редагувалось greenback1996 в Чет 09 чер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:41

  greenback1996 написав:по бинансу закинул на 120 дней под 21%/год, но там периодически ставки прыгают - разные предложения проскакивают... По другим криптобиржам не пробивал инфо, пока и этих хватает.

Это в каком разделе там такое было? Locked savings? Может и было, но должна быть дикая редкость. Я для USDT туда периодически поглядываю - обычно вообще всё распродано. Сейчас есть под 5% на 30 дней, но потому и есть, что процент не шибко радостный.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 09 чер, 2022 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:45

moveton
та это было где-то 1-1.5 месяца назад, не принимайте близко к сердцу... Я же и написал - ставки могут меняться
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:50

  greenback1996 написав:moveton
та это было где-то 1-1.5 месяца назад, не принимайте близко к сердцу... Я же и написал - ставки могут меняться

Не принимаю :) Просто пытаюсь понять в тот ли раздел я смотрю. На бинансе много всякого.

  greenback1996 написав:а кто подскажет как без % или по минимальному % вывести юсдт на карту с бинанса желательно в валюте и на какой банк? Кто-то сталкивался - у кого был опыт? :lol:

Я через обменники с bestchange.ru вывожу. На любой украинский банк можно, если на карту физика (если хочется на предпринимателя, то только Моня). Налоговая не возникает (хотя, если превысить 400к гривен в месяц в одном банке, может забеспокоиться уже банк). Но только гривну. На валютную карту там тоже есть предложения, но не пробовал.
ХЗ, как тут считать процент комиса потому, что USDT, USD и UAH - это три совсем разных фантика. Бинанс за вывод USDT возьмёт 1 USDT за операцию. Дальше по курсу обменника.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:46

Под вечер стало известно что еще 2 банка подняли ставки ( всего за сегодня 4 банка )

ТАС - 14% - 6-12 мес
Мотор -15% - 3 мес
------------------
Сводная таблица в порядке убывания выглядит так.
( Сич исправила ошибку в депозите на 1 мес, теперь 18% вместо 19%)

Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес
Мотор - 15% - 3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
-----------------
Итого 8 банков
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Нужны столбики
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Отут - взагалі, крутяк! ;)

и каким боком фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:33

Evgeny
можливо варто в дужках біля банків вказувати деталі, наприклад по Глобусу - в депозитному файлі фігурує цифра 17%, щоб отримати +0.5% треба зайти в бонусну програму (від 100К або пенсіонер або через моб. додаток, бонуси не сумуються)
greenozon
 
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