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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1483148414851486

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:35

  wtf написав:
  Успіх написав:Отут - взагалі, крутяк! ;)

и каким боком фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...

Та це я так... - щоб мені пояснили, де підвох/в чім прикол? :wink:
Тож, дякую :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:36

  Investor_K написав:Нужны столбики

І нормальні банки :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:38

  greenozon написав:Evgeny
можливо варто в дужках біля банків вказувати деталі, наприклад по Глобусу - в депозитному файлі фігурує цифра 17%, щоб отримати +0.5% треба зайти в бонусну програму (від 100К або пенсіонер або через моб. додаток, бонуси не сумуються)


Если я по всем банкам начну это писать, у меня 3 листа получится. Там еще для пенсионеров есть бонусы, если надбавки разных видов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:41

Зробити всіх разом!©)))

  Evgeny написав:Под вечер стало известно что еще 2 банка подняли ставки ( всего за сегодня 4 банка )

ТАС - 14% - 6-12 мес
Мотор -15% - 3 мес
------------------
Сводная таблица в порядке убывания выглядит так.
( Сич исправила ошибку в депозите на 1 мес, теперь 18% вместо 19%)

Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес
Мотор - 15% - 3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
-----------------
Итого 8 банков

Нічо, мені не спішно)) - подивимось, коли на горизонті замаячить хоч 1 банк з мого списку? :mrgreen:
  Успіх написав:Приват
Ідея
А-банк
Банк Львів
Моно

Тож - чекаємо!
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:50

  wtf написав:
  Успіх написав:Отут - взагалі, крутяк! ;)

и каким боком фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...


СМФ = ферми по Україні ж, звісно
це макретинг написав для прикладу в Сша було таке то...
але кантора українська і корівки наші :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:51

  wtf написав:если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%

У Кота же тоже 0,9%. Да и валюты стабильно нет в кассах.
Кащей
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