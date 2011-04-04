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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:35
wtf написав:
и каким боком
Успіх написав:
Отут - взагалі, крутяк!
фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...
Та це я так... - щоб мені пояснили, де підвох/в чім прикол?
Тож, дякую
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:36
Investor_K написав:
Нужны столбики
І нормальні банки
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:38
greenozon написав:Evgeny
можливо варто в дужках біля банків вказувати деталі, наприклад по Глобусу - в депозитному файлі фігурує цифра 17%, щоб отримати +0.5% треба зайти в бонусну програму (від 100К або пенсіонер або через моб. додаток, бонуси не сумуються)
Если я по всем банкам начну это писать, у меня 3 листа получится. Там еще для пенсионеров есть бонусы, если надбавки разных видов
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:41
Evgeny написав:
Под вечер стало известно что еще 2 банка подняли ставки ( всего за сегодня 4 банка )
ТАС - 14% - 6-12 мес
Мотор -15% - 3 мес
------------------
Сводная таблица в порядке убывания выглядит так.
( Сич исправила ошибку в депозите на 1 мес, теперь 18% вместо 19%)
Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес
Мотор - 15% - 3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
-----------------Итого 8 банков
Нічо, мені не спішно)) - подивимось, коли на горизонті замаячить хоч 1 банк з мого списку?
Успіх написав:
Приват
Ідея
А-банк
Банк Львів
Моно
Тож - чекаємо!
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:50
wtf написав: Успіх написав:
Отут - взагалі, крутяк!
и каким боком фермы в сша до украины?
есть в сша некий отчет по занятости. который некоторым образом влияет на курс доллара к валютам. так вот, в этот отчет не включено сельское хозяйство вообще и фермеры в частности из-за сезонности и колебаний занятости
американцы этот сектор экономики в статистике не учитывают, зато у нас будет прибуток 10х. интересно...
СМФ = ферми по Україні ж, звісно
це макретинг написав для прикладу в Сша було таке то...
але кантора українська і корівки наші
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:51
wtf написав:
если не напрямую
можно на кота через сепа
но по слухам нужно будет подать отчет в налоговую и уплатить 20%. или они сами его туда подают
можно абанк но там снятие 0,9%
У Кота же тоже 0,9%. Да и валюты стабильно нет в кассах.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:44
Я мясних консерв накупив. Краще навіть ніж доллар інвестиція
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Investor_K
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:55
Investor_K написав:
Я мясних консерв накупив. Краще навіть ніж доллар інвестиція
М'ясо якийсь час ціни тримались майже на довоєнному рівні, а зараз підросли відносно довоєнного на 40%.
Консерви не дуже люблю, але краще ніж голодувати.
Рибні було підлетіли, а зараз трошки моментами є прийнятніші ціни.
Якби міг наперед гарантувати собі ціну продуктів, то було би супер.
Десь за бугром був депозит з виплатою процентів кавою. Я би пристав.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:17
Investor_K написав:
Я мясних консерв накупив. Краще навіть ніж доллар інвестиція
сколько?
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