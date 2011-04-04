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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1484148514861487

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:24

  Investor_K написав:Нужны столбики

И отсутствие войны.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:29

  Evgeny написав:Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес

сича можно на второе место, там есть опция +,5%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:38

Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:43

  klug написав:
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.

Що ж Ви так на земляка нападаєте? Фрідман зі Львову, якщо пам'ять не підводить :)
Искатель
 
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