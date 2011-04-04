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Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.
alfredhaos написав:По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда
С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ! Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40% можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.
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Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.
путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.
в чем проблема? Пусть загоняет свои статки сюда.
«Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – додав голова НАЗК.
Дійсно, коли Європа та Америка арештують майно русні з прицілом на конфіскацію, давайте дозволимо їм врятуватися, скупивши під час війни за безцінь наше майно - геніальний план. Чи мало ми вже таких зайд бачили? Давайте ще соловьйову запропонуємо купити віллу на Шацьких озерах замість втраченої в Італії: там же і ремонт треба буде, і прислуга - підтримає економіку, створить робочі місця.
klug написав:Дійсно, коли Європа та Америка арештують майно русні з прицілом на конфіскацію,
то они с вами не поделятся, а вы так и будете прыгать з голою дупою.
klug написав: давайте дозволимо їм врятуватися, скупивши під час війни за безцінь наше майно - геніальний план. Чи мало ми вже таких зайд бачили? Давайте ще соловьйову запропонуємо купити віллу на Шацьких озерах замість втраченої в Італії: там же і ремонт треба буде, і прислуга - підтримає економіку, створить робочі місця.
ваше майно на Шацьких озерах вы можете обнять двумя руками крепко-крепко и никому не отдавать, пусть сгниет. А Украине нужны 5 млрд баксов ежемесячно, которые вы пока не предложили где взять.