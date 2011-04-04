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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1484148514861487

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:24

  Investor_K написав:Нужны столбики

И отсутствие войны.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:29

  Evgeny написав:Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес

сича можно на второе место, там есть опция +,5%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:38

Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:43

  klug написав:
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.

Що ж Ви так на земляка нападаєте? Фрідман зі Львову, якщо пам'ять не підводить :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:56

  klug написав:
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.

в чем проблема? Пусть загоняет свои статки сюда.
«Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – додав голова НАЗК.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:20

  Raymond написав:
  alfredhaos написав:По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда :lol:

С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ!
Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40% можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.

а кому нужны ваши деньги под 35-40%?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:25

  Ромасик написав:
  Evgeny написав:Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес

сича можно на второе место, там есть опция +,5%


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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:05

  Ромасик написав:
  klug написав:
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/09/ ... vo-ukrainy

путінський гаманець знайшов єдину у світі країну, де його статкам нічого не загрожує.

в чем проблема? Пусть загоняет свои статки сюда.
«Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – додав голова НАЗК.

Дійсно, коли Європа та Америка арештують майно русні з прицілом на конфіскацію, давайте дозволимо їм врятуватися, скупивши під час війни за безцінь наше майно - геніальний план. Чи мало ми вже таких зайд бачили? Давайте ще соловьйову запропонуємо купити віллу на Шацьких озерах замість втраченої в Італії: там же і ремонт треба буде, і прислуга - підтримає економіку, створить робочі місця.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:23

  klug написав:Дійсно, коли Європа та Америка арештують майно русні з прицілом на конфіскацію,
то они с вами не поделятся, а вы так и будете прыгать з голою дупою.

  klug написав: давайте дозволимо їм врятуватися, скупивши під час війни за безцінь наше майно - геніальний план. Чи мало ми вже таких зайд бачили? Давайте ще соловьйову запропонуємо купити віллу на Шацьких озерах замість втраченої в Італії: там же і ремонт треба буде, і прислуга - підтримає економіку, створить робочі місця.

ваше майно на Шацьких озерах вы можете обнять двумя руками крепко-крепко и никому не отдавать, пусть сгниет. А Украине нужны 5 млрд баксов ежемесячно, которые вы пока не предложили где взять.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:59

Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
https://finclub.net/ua/news/nbu-nadrukuvav-za-den-70-mlrd-hrn-dlia-biudzhetu.html

НБУ сьогодні, 9 червня, викупив військових ОВДП на 70 млрд грн.
З початку війни НБУ сумарно викупив вже 190 млрд грн ОВДП (120 млрд грн до цього дня під 11% річних).
Amethyst
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