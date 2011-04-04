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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1485148614871488

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 00:27

  Ромасик написав:
  klug написав:Дійсно, коли Європа та Америка арештують майно русні з прицілом на конфіскацію,
то они с вами не поделятся, а вы так и будете прыгать з голою дупою.

  klug написав: давайте дозволимо їм врятуватися, скупивши під час війни за безцінь наше майно - геніальний план. Чи мало ми вже таких зайд бачили? Давайте ще соловьйову запропонуємо купити віллу на Шацьких озерах замість втраченої в Італії: там же і ремонт треба буде, і прислуга - підтримає економіку, створить робочі місця.

ваше майно на Шацьких озерах вы можете обнять двумя руками крепко-крепко и никому не отдавать, пусть сгниет. А Украине нужны 5 млрд баксов ежемесячно, которые вы пока не предложили где взять.

Дивовижна свята ватна наївність. Я думав, що 3 місяці переховування у підвалах вже мали чомусь навчити але ні: дехто й далі вірить у підступний захід, якому потрібні лише гей-паради та добру русню, як від щирого серця буде тримати на свої плечах бюджет країни. Треба нагадати, хто такий жадібний до цього часу покривав дефіцит нашого бюджет, Євразійський банк розвитку? Чи хто поставляє техніки на мільярди? Якщо все закінчиться добре, то тут і без москалів буде стояти черга, щоб все скупити за безцінь, а як закінчиться погано, то усі ці фрідмани перефарбуються у більш вигідні на той час юрисдикції. А от що робити з недобитою п'ятою колоною - це ще треба буде вирішити.
klug
 
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