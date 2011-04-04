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PPO написав:Добрий день. Куди краще переказати свіфтом USD : у Приват чи Ощадбанк? Де менше проблем буде з отриманням платежу і готівки на руки?
Проблем в обоих будет ровно одинаково: абсолютно всем банкам дали индульгенцию на выдачу валюты только с приноса. Причем с приноса в конкретное отделение. Кто-то писал, что ПУМБ исключение -- они с области (или города?) умеют принос собирать.
Алексей77 написав:Добрый день. Зависли социальные деньги знакомой женщины в Мегабанке. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?
нет нельзя. читайте сайт фонда https://fg.gov.ua/ примерно через месяц там напишут когда и где получить зависшие деньги.
Алексей77 написав:Добрый день. Зависли социальные деньги знакомой женщины в Мегабанке. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?
нет такого понятия "социальная карта" - так может называться только Тарифный пакет банка на обслуживание карты - а так это такая же частная карта как и любая другая. Никакой приоритетности по ней нет. Все счета заблокированы до начала выплат. Ждать как и всем даты начала выплат от ФГВФЛ. При чем по картсчетам они могут начаться позже, чтобы выждать проводок по всем холдам.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 10 чер, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.