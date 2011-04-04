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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1484148514861487

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:25

  Ромасик написав:
  Evgeny написав:Ком.инд.банк - 18,75% -3-6 мес
Укр.кап - 18% - 3-18 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17% - 3-6 мес

сича можно на второе место, там есть опция +,5%


= ТАСя =

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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:59

Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
https://finclub.net/ua/news/nbu-nadrukuvav-za-den-70-mlrd-hrn-dlia-biudzhetu.html

НБУ сьогодні, 9 червня, викупив військових ОВДП на 70 млрд грн.
З початку війни НБУ сумарно викупив вже 190 млрд грн ОВДП (120 млрд грн до цього дня під 11% річних).
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:01

Добрий день.
Куди краще переказати свіфтом USD : у Приват чи Ощадбанк? Де менше проблем буде з отриманням платежу і готівки на руки?
Це погашення ОВДП з депозитарної установи іншого укр. банку.
Востаннє редагувалось PPO в П'ят 10 чер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день. Зависли социальные деньги знакомой женщины в Мегабанке. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:17

  PPO написав:Добрий день.
Куди краще переказати свіфтом USD : у Приват чи Ощадбанк? Де менше проблем буде з отриманням платежу і готівки на руки?

Проблем в обоих будет ровно одинаково: абсолютно всем банкам дали индульгенцию на выдачу валюты только с приноса. Причем с приноса в конкретное отделение.
Кто-то писал, что ПУМБ исключение -- они с области (или города?) умеют принос собирать.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:18

  Алексей77 написав:Добрый день. Зависли социальные деньги знакомой женщины в Мегабанке. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?

нет нельзя. читайте сайт фонда https://fg.gov.ua/ примерно через месяц там напишут когда и где получить зависшие деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:19

  Amethyst написав:Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
https://finclub.net/ua/news/nbu-nadrukuvav-za-den-70-mlrd-hrn-dlia-biudzhetu.html

НБУ сьогодні, 9 червня, викупив військових ОВДП на 70 млрд грн.
З початку війни НБУ сумарно викупив вже 190 млрд грн ОВДП (120 млрд грн до цього дня під 11% річних).

осенью увидим курс под 50
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:34

Не совсем по горячей теме депо

Для турпоездки в Польшу какие карты предпочтительны:

евровая Виза;
долларовый Мастеркард; (понимаю, что через ..., но так удружил Приват)
гривневая Виза (Форвард);
гривневый Мастеркард (Приват)?
Чиповая или нет?
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:47

  Алексей77 написав:Добрый день. Зависли социальные деньги знакомой женщины в Мегабанке. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?


нет такого понятия "социальная карта" - так может называться только Тарифный пакет банка на обслуживание карты - а так это такая же частная карта как и любая другая. Никакой приоритетности по ней нет. Все счета заблокированы до начала выплат. Ждать как и всем даты начала выплат от ФГВФЛ. При чем по картсчетам они могут начаться позже, чтобы выждать проводок по всем холдам.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 10 чер, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  octopus написав:гривневый Мастеркард (Приват)?
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