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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:49
Shaman написав: Raymond написав: alfredhaos написав:
По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда
С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ!
Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40%
можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.
а кому нужны ваши деньги под 35-40%?
А кому нужны реальные -2...-5% за наши деньги?
17-19% нужно было ставить вместо 3% и 5%, а не обдирать шкуру дойной коровы.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:00
Amethyst написав:
Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
полагаю это на выплаты военным за месяц
vitaliian написав:
осенью увидим курс под 50
а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
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