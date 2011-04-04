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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1485148614871488

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:49

  Shaman написав:
  Raymond написав:
  alfredhaos написав:По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда :lol:

С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ!
Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40% можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.

а кому нужны ваши деньги под 35-40%?

А кому нужны реальные -2...-5% за наши деньги?
17-19% нужно было ставить вместо 3% и 5%, а не обдирать шкуру дойной коровы.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету

полагаю это на выплаты военным за месяц
  vitaliian написав:осенью увидим курс под 50

а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
wtf
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