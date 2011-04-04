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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1486148714881489>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:49

  Shaman написав:
  Raymond написав:
  alfredhaos написав:По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда :lol:

С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ!
Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под 35-40% можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.

а кому нужны ваши деньги под 35-40%?

А кому нужны реальные -2...-5% за наши деньги?
17-19% нужно было ставить вместо 3% и 5%, а не обдирать шкуру дойной коровы.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету

полагаю это на выплаты военным за месяц
  vitaliian написав:осенью увидим курс под 50

а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54

  Investor_K написав:Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?

Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать Рынок ОВГЗ
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?

Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать Рынок ОВГЗ

А просто ссылочка есть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?

Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать Рынок ОВГЗ

А просто ссылочка есть?

Отам на ветке есть, а мне лень копаться, мне Алки достаточно -- цена меняется каждый день
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:11

«sportbank» підвищує ставки за депозитами

З 13 червня ставка за «Рюкзаком» зросте до 10% річних, а депозити можна буде відкрити на наступних умовах:
— 1 місяць - 14% річних;
— 3 місяці - 15% річних;
— 6-12 місяців — 10% річних.

Вказані ставки діють для депозитів без права дострокового розторгнення. Якщо оформлювати депозит з достроковим розірванням, ставка за депозитом знижується на 0.5% річних.

https://t.me/tabfinance/481
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:58

Рада банк - 20%

С понедельника стартует новый депозит "На смерть оркам"
Срок действия до 1 сентября, ставка 20%
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... .06.22.pdf

Так-же сегодня поднял ставки Агропросперис банк, но не так ярко, всего 15% на депозиты сроком 1 или 3 месяца.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Рада банк - 20%

С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби

ЗСУ з прибутку Банку, %

1%

этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11

vitaliian
я сам не понял.
А еще я не понял они всех вкладчиков 2 сентября решили собрать в банке что-бы вернуть все вклады в 1 день ?))))))
Evgeny
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