Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:49
Shaman написав: Raymond написав: alfredhaos написав:
По списку банков можно занести в банк, а выносить депо с фонда
С гривной можно идти и не бояться, что выдадудт по курсу НБУ!
Правда с такой инфляцией, и осеним девалом , 18-20% мало, вот под
35-40%
можно нести, еще не понятно какая цена на газ и отопление будет осенью-зимой.
а кому нужны ваши деньги под 35-40%?
А кому нужны реальные -2...-5% за наши деньги?
17-19% нужно было ставить вместо 3% и 5%, а не обдирать шкуру дойной коровы.
копейка
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:00
Amethyst написав:
Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
полагаю это на выплаты военным за месяц
vitaliian написав:
осенью увидим курс под 50
а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
wtf
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:46
Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?
Investor_K
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54
Investor_K написав:
Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?
Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать
Рынок ОВГЗ
Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43
Amethyst написав: Investor_K написав:
Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?
Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать
Рынок ОВГЗ
А просто ссылочка есть?
Investor_K
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47
Investor_K написав: Amethyst написав: Investor_K написав:
Где можно ознакомиться с действующими ставками по военным облигациям?
Зайти в Моню или Алку и глянуть цену
А мона и здеся пошуршать
Рынок ОВГЗ
А просто ссылочка есть?
Отам на ветке есть, а мне лень копаться, мне Алки достаточно -- цена меняется каждый день
Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:11
«sportbank» підвищує ставки за депозитами
З 13 червня ставка за «Рюкзаком» зросте до 10% річних, а депозити можна буде відкрити на наступних умовах: — 1 місяць - 14% річних; — 3 місяці - 15% річних; — 6-12 місяців — 10% річних. Вказані ставки діють для депозитів без права дострокового розторгнення. Якщо оформлювати депозит з достроковим розірванням, ставка за депозитом знижується на 0.5% річних. https://t.me/tabfinance/481
klug
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:58
Рада банк - 20%
С понедельника стартует новый депозит "На смерть оркам"
Срок действия до 1 сентября, ставка 20%
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... .06.22.pdf
Так-же сегодня поднял ставки Агропросперис банк, но не так ярко, всего 15% на депозиты сроком 1 или 3 месяца.
Evgeny
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:10
Evgeny написав:
Рада банк - 20%
С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби
ЗСУ з прибутку Банку, %
1%
этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?
vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11
vitaliian я сам не понял. А еще я не понял они всех вкладчиков 2 сентября решили собрать в банке что-бы вернуть все вклады в 1 день ?))))))
Evgeny
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