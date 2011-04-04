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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:19
Evgeny написав:vitaliian
я сам не понял.
А еще я не понял они всех вкладчиков 2 сентября решили собрать в банке что-бы вернуть все вклады в 1 день ?))))))
хотят накупить летней валюты а 1.09 всё продать па 45 и раздать вкладчикам их вклады.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:27
wtf написав: Amethyst написав:
Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
полагаю это на выплаты военным за месяц
vitaliian написав:
осенью увидим курс под 50
а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка.
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