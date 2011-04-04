Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:19
Evgeny написав: vitaliian
я сам не понял.
А еще я не понял они всех вкладчиков 2 сентября решили собрать в банке что-бы вернуть все вклады в 1 день ?))))))
хотят накупить летней валюты а 1.09 всё продать па 45 и раздать вкладчикам их вклады.
vitaliian
Повідомлень: 13308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 2863 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:27
wtf написав: Amethyst написав:
Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
полагаю это на выплаты военным за месяц
vitaliian написав:
осенью увидим курс под 50
а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?
Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка.
anduzenko
Повідомлень: 69
З нами з: 18.10.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:33
wtf написав:
а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
anduzenko написав:
Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка
надо уточнять на военной ветке. Но ещё несколько таких эмиссий и все станут миллионерами.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в П'ят 10 чер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Повідомлень: 13308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 2863 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:36
банк Авангард - 17% 1-3 мес
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3702 раз.
Подякували: 11725 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:49
vitaliian написав: Evgeny написав:
Рада банк - 20%
С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби
ЗСУ з прибутку Банку, %
1%
этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?
20% це ніби прибуток вкладника, прибуток банку мав би бути знааачно більший і ось з нього 1%. Хоча хто їх знає.
stargazer
Повідомлень: 1222
З нами з: 15.04.09
Подякував: 460 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:14
Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.
Рада - 20% - до 1 сент Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес РВС - 18% - 3 мес СИЧ - 18% - 1-3 мес Укринский капитал - 18% - 3-18 мес Глобус - 17,5% - 3-6 мес Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес Банк Авангард - 17% - 1-3 мес МТБ - 15,50% - 12 мес Мотор - 15% - 3 мес АР банк - 15% - 1-3 мес ТАС - 14% - 6-12 мес Кредит Вест - 11,5% - 18 мес ------------------------------------------------ Всего 13 банков
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3702 раз.
Подякували: 11725 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:16
Нова СантаБарбара по великих банках (давно не було
)
https://minfin.com.ua/ua/2022/06/08/86718537/
greenozon
Повідомлень: 13612
З нами з: 01.06.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1228 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:33
Evgeny написав:
Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.
Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков
Предлагаю менее 16 % даже не рассматривать
Investor_K
Повідомлень: 7517
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 762 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:37
З того посилання>>>
"Натомість три банки продовжили знижувати дохідність гривневих депозитів"
ДумайТЕ
Успіх
Повідомлень: 3386
З нами з: 18.03.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 384 раз.
Профіль
3
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
238323
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
97971
18
29749