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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1487148814891490>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:19

  Evgeny написав:vitaliian
я сам не понял.
А еще я не понял они всех вкладчиков 2 сентября решили собрать в банке что-бы вернуть все вклады в 1 день ?))))))

хотят накупить летней валюты а 1.09 всё продать па 45 и раздать вкладчикам их вклады.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:27

  wtf написав:
  Amethyst написав:Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету

полагаю это на выплаты военным за месяц
  vitaliian написав:осенью увидим курс под 50

а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?


Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:33

  wtf написав:а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
  anduzenko написав:Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка
надо уточнять на военной ветке. Но ещё несколько таких эмиссий и все станут миллионерами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 чер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:36

банк Авангард - 17% 1-3 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:49

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Рада банк - 20%

С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби

ЗСУ з прибутку Банку, %

1%

этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?

20% це ніби прибуток вкладника, прибуток банку мав би бути знааачно більший і ось з нього 1%. Хоча хто їх знає.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:14

Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.

Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:16

Нова СантаБарбара по великих банках (давно не було :) )

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/08/86718537/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:33

  Evgeny написав:Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.

Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков

Предлагаю менее 16 % даже не рассматривать
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:37

Аааааааааа, кричу!)))

  greenozon написав:Нова СантаБарбара по великих банках (давно не було :) )

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/08/86718537/

З того посилання>>>
"Натомість три банки продовжили знижувати дохідність гривневих депозитів"

ДумайТЕ :lol: :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:18

  anduzenko написав:
  wtf написав:а как же убитые по 100 чел в день по 15кк/1 ? это еще плюс в районе 70 млрд
как повлияет на курс? или данные 15кк трудно фактически получить по причине нарушений техники безопасности? есть инфо?


Откуда вы взяли одномоментную выплату? Будут платить пособие 3-10 лет, как с помощью по рождению ребёнка.

Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351600/
Виплата одноразова. А потім і щомісячні.
Постановою КМУ від 28.02.2022 № 168 прописано, що на період дії воєнного стану сім’ям загиблих військовослужбовців ЗСУ та інших вказаних формувань виплачується одноразова грошова допомога — 15 млн грн., яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. https://fakty.ua/401387-15-millionov-dl ... -vyplatami

Можемо дійти до мільйонних купюр.
Ой+
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