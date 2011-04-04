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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:22
Evgeny написав:
Всего 13 банков
Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:44
Amethyst написав: Evgeny написав:
Всего 13 банков
Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35
vitaliian написав:
ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
Умные люди уже давно пошли и купили... по 28... 30... 32... Остальные купят по 40-45.
"Все" не побегут, будет масса тех, кто до последнего будет ждать "а вдруг откатят до 29...30...32... 35..."
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:41
Успіх написав:
З того посилання>>>
"Натомість три банки продовжили знижувати дохідність гривневих депозитів"
ДумайТЕ
вал любимий Абанка знизив ставки, на який ви так чекаєте
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greenozon
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