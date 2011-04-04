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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1487148814891490

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Всего 13 банков

Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:44

  Amethyst написав:
  Evgeny написав:Всего 13 банков

Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с

ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35

  vitaliian написав:ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.

Умные люди уже давно пошли и купили... по 28... 30... 32... Остальные купят по 40-45.
"Все" не побегут, будет масса тех, кто до последнего будет ждать "а вдруг откатят до 29...30...32... 35..."
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:41

  Успіх написав:
  greenozon написав:Нова СантаБарбара по великих банках (давно не було :) )

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/08/86718537/

З того посилання>>>
"Натомість три банки продовжили знижувати дохідність гривневих депозитів"

ДумайТЕ :lol: :mrgreen: :lol:


вал любимий Абанка знизив ставки, на який ви так чекаєте :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:45

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:
  Evgeny написав:Всего 13 банков

Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с

ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.



а ще баблєру можуть приволокти для массакри :)

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:23

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Рада банк - 20%

С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби

ЗСУ з прибутку Банку, %

1%

этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?


а военный 3% уже действует или только проект?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Що це таке? Хто пояснить???

Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».

Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.

Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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