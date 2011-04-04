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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:22
Evgeny написав:
Всего 13 банков
Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:44
Amethyst написав: Evgeny написав:
Всего 13 банков
Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35
vitaliian написав:
ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
Умные люди уже давно пошли и купили... по 28... 30... 32... Остальные купят по 40-45.
"Все" не побегут, будет масса тех, кто до последнего будет ждать "а вдруг откатят до 29...30...32... 35..."
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:41
Успіх написав:
З того посилання>>>
"Натомість три банки продовжили знижувати дохідність гривневих депозитів"
ДумайТЕ
вал любимий Абанка знизив ставки, на який ви так чекаєте
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greenozon
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:45
vitaliian написав: Amethyst написав: Evgeny написав:
Всего 13 банков
Эт не банки, эт не те %%, эт просто дымзавеса.
Ждем-с
ставок 25-30%? если таки начнется девальвация то и 40% можем пощупать. Иначе все побегут на чр покупать валюту и банки рухнут.
а ще баблєру можуть приволокти для массакри
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greenozon
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:23
vitaliian написав: Evgeny написав:
Рада банк - 20%
С понедельника стартует новый депозит "Н
Річна процентна ставка, що
перераховується на потреби
ЗСУ з прибутку Банку, %
1%
этот 1% от 20% надо отнимть я так понимаю?
а военный 3% уже действует или только проект?
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cohan
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:27
Що це таке? Хто пояснить???
Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».
Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.
Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.
ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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ihorsic
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:57
greenozon написав:
а ще баблєру можуть приволокти для массакри
А вона візьме Рожкову до пари.
ihorsic написав:
Що це таке? Хто пояснить???
Крім ТРУХИ більше жодних джерел я не знайшов. Думаю, що зараз будуть трясти усе в надії, що ще щось десь посиплеться - такий різновид ІПСО.
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klug
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:37
ihorsic
цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )
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IMPRINTER
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Додано: Суб 11 чер, 2022 06:26
ihorsic написав:
Що це таке? Хто пояснить???
Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».
Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.
Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.
ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
У мене там гпошей немає. Тому особисто мені пох
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Investor_K
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