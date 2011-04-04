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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 чер, 2022 07:15
IMPRINTER написав:ihorsic
цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )
если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:30
Ромасик написав: IMPRINTER написав:ihorsic
цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )
если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
Труха - это днище, если быть подписанным на эту помойку, то только исключительно в научных целях. То, что заказуха это понятно.
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