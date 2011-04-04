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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1488148914901491

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 142
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
30%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
11%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:15

  IMPRINTER написав:ihorsic

цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )

если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:30

  Ромасик написав:
  IMPRINTER написав:ihorsic

цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )

если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.


Труха - это днище, если быть подписанным на эту помойку, то только исключительно в научных целях. То, что заказуха это понятно.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:18

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Що це таке? Хто пояснить???

Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».

Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.

Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость

У мене там гпошей немає. Тому особисто мені пох

Нам пох что тебе пох.
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