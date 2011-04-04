RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1488148914901491

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 142
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
30%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
11%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:15

  IMPRINTER написав:ihorsic

цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )

если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4692
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:30

  Ромасик написав:
  IMPRINTER написав:ihorsic

цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )

если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.


Труха - это днище, если быть подписанным на эту помойку, то только исключительно в научных целях. То, что заказуха это понятно.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38533
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6142 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:18

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Що це таке? Хто пояснить???

Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».

Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.

Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость

У мене там гпошей немає. Тому особисто мені пох

Нам пох что тебе пох.
2805
 
Повідомлень: 96
З нами з: 20.07.10
Подякував: 428 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:22

  Evgeny написав:Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.

Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков

а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05

Банк 3/4 - 75%, строго по названию :D

АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 29.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:11

  Shaman написав:
  Evgeny написав:Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.

Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков

а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05

Банк 3/4 - 75%, строго по названию :D

АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры :D

Це що, перекличка в черзі за Мегою?
Не бачу відсоткового лідера - Раду.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29091
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:36

Re: Байки про банки і не тільки....

І Глобусбанку аби не було
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:40

  Investor_K написав:І Глобусбанку аби не було

АТ "КБ "ГЛОБУС" - 33%
АТ "АБ "РАДАБАНК" - 38%
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 29.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1488148914901491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98018
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3131)
11.06.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.