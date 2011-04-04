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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 чер, 2022 07:15
IMPRINTER написав:ihorsic
цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )
если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:30
Ромасик написав: IMPRINTER написав:ihorsic
цитата такой помойки как Труха как источник информации это круто )
если не заказуха.
Снимал на днях 50К без предзаказа.
По умолчанию на карте лимит 15К на снятие.
Труха - это днище, если быть подписанным на эту помойку, то только исключительно в научных целях. То, что заказуха это понятно.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 13:18
Investor_K написав: ihorsic написав:
Що це таке? Хто пояснить???
Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».
Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.
Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.
ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
У мене там гпошей немає. Тому особисто мені пох
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:22
Evgeny написав:
Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.
Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков
а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05
Банк 3/4 - 75%, строго по названию
АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры
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Shaman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:11
Shaman написав: Evgeny написав:
Еще 5 банков добавилось которые пересмотрели ставки.
Рада - 20% - до 1 сент
Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
РВС - 18% - 3 мес
СИЧ - 18% - 1-3 мес
Укринский капитал - 18% - 3-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвест - 17,0% - 3-6 мес
Банк Авангард - 17% - 1-3 мес
МТБ - 15,50% - 12 мес
Мотор - 15% - 3 мес
АР банк - 15% - 1-3 мес
ТАС - 14% - 6-12 мес
Кредит Вест - 11,5% - 18 мес
------------------------------------------------
Всего 13 банков
а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05
Банк 3/4 - 75%, строго по названию
АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры
Це що, перекличка в черзі за Мегою?
Не бачу відсоткового лідера - Раду.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:36
І Глобусбанку аби не було
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Investor_K
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:40
Investor_K написав:
І Глобусбанку аби не було
АТ "КБ "ГЛОБУС" - 33%
АТ "АБ "РАДАБАНК" - 38%
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Shaman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:35
Shaman написав: Investor_K написав:
І Глобусбанку аби не було
АТ "КБ "ГЛОБУС" - 33%
АТ "АБ "РАДАБАНК" - 38%
Кулька сама надійна із потенційних пацієтів Фонду.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:56
Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?
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Investor_K
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