Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50
wtf написав: Shaman написав:
АТ "КІБ" 59%
а можно ссылку на ту таблицу?
ссылка на исходные данные
https://bank.gov.ua/files/stat/aggregation_2022-05-01.xlsx
расчет уже делал я. если у нас с вами не сойдется, то давайте сверимся - чтобы не наезжать друг на друга понапрасну
повторюсь - я брал данные только по грн. с учетом иностранной валюты цифры будут чуть другие. ИМХО, так ближе к правде.
с учетом валюты АТ "КІБ" - 52%.
и если интересует конкретный банк, то еще есть ОСВ - но там реальная простыня
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Shaman
в Суб 11 чер, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:59
Investor_K написав:
Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?
гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..
flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:08
flyman написав: Investor_K написав:
Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?
гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..
Валюту только в гос или европейці
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:12
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?
гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..
Валюту только в гос
В системно значимые штатовские?
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