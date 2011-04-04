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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1489149014911492

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 142
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
30%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
11%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50

  wtf написав:
  Shaman написав:АТ "КІБ" 59%

а можно ссылку на ту таблицу?

ссылка на исходные данные
https://bank.gov.ua/files/stat/aggregation_2022-05-01.xlsx

расчет уже делал я. если у нас с вами не сойдется, то давайте сверимся - чтобы не наезжать друг на друга понапрасну :D

повторюсь - я брал данные только по грн. с учетом иностранной валюты цифры будут чуть другие. ИМХО, так ближе к правде.
с учетом валюты АТ "КІБ" - 52%.

и если интересует конкретный банк, то еще есть ОСВ - но там реальная простыня :)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 чер, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:59

  Investor_K написав:Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?

гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:08

  flyman написав:
  Investor_K написав:Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?

гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..

Валюту только в гос или европейці
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:12

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?

гривню можна в б-який, а валюту ... будьте готові як у Мезі ПА29.25..

Валюту только в гос

В системно значимые штатовские?
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:ссылка на исходные данные

то-есть судя по таблице у киб рефинанса на 65миллионов?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:00

  wtf написав:
  Shaman написав:ссылка на исходные данные

то-есть судя по таблице у киб рефинанса на 65миллионов?

почти 4 ярда грн - лист "Зобовязання_НВ", столбец "Кошти отримані від НБУ"
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:почти 4 ярда грн

действительно, перепутал с коминтест
выходит лучше выносить из киб депо пока не поздно?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 06:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Киб - это коминвестбанк?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 06:59

  Investor_K написав:Киб - это коминвестбанк?

Комерційний індустріальний банк
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 07:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?

мониторинг защемит.
в "их" схемах должни бить бездоганно чисті гроші, а то в НБУ розрив шаблона буде.
пробіжіться по Фінансовому мониторингу в букві закону і не найдете там свої 600к.
Goodman
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