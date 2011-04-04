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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1490149114921493

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 143
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
11%
16
В жодному
11%
16
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 07:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Так 600К наче почне діяти з нового 2023 року?
Ні?
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:17

  wtf написав:
  Shaman написав:почти 4 ярда грн

действительно, перепутал с коминтест
выходит лучше выносить из киб депо пока не поздно?

это всего лишь один из факторов.
тут бы на форуме разработать методику экспресс-анализа банков - вот это было бы дело. :)

конкретно по КИБ - у него активы и пассивы достаточно сбалансированы, как по мне - сразу скажу, я не проф банковский аналитик, просто цифры и здравый смысл.
в частности, у него есть ОВГЗ на 4,4 ярда. т.е. есть чем погасить дорогой рефинанс.
резервы очень маленькие - типа почти нет проблемных долгов, физиков почти не кредитует.
надо смотреть за динамикой.

прям чувствую, как форум предлагает дальше закапываться в цифры :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:38

  Shaman написав:
  wtf написав:
  Shaman написав:почти 4 ярда грн

действительно, перепутал с коминтест
выходит лучше выносить из киб депо пока не поздно?

это всего лишь один из факторов.
тут бы на форуме разработать методику экспресс-анализа банков - вот это было бы дело. :)

конкретно по КИБ - у него активы и пассивы достаточно сбалансированы, как по мне - сразу скажу, я не проф банковский аналитик, просто цифры и здравый смысл.
в частности, у него есть ОВГЗ на 4,4 ярда. т.е. есть чем погасить дорогой рефинанс.
резервы очень маленькие - типа почти нет проблемных долгов, физиков почти не кредитует.
надо смотреть за динамикой.

прям чувствую, как форум предлагает дальше закапываться в цифры :D

расширим анализ :D

    ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • Рефинанс 5 930 164 50%
  • ОВГЗ 8 715 483 71%
    АТ "БАНК АЛЬЯНС"
  • Рефинанс 3 910 000 46%
  • ОВГЗ 4 293 000 50%
    АТ "КІБ"
  • Рефинанс 3 978 984 59%
  • ОВГЗ 4 414 590 61%
    АТ "БАНК СІЧ"
  • Рефинанс 3 025 000 54%
  • ОВГЗ 3 992 275 69%
    АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • Рефинанс 1 746 994 52%
  • ОВГЗ 2 464 874 61%
    АТ "РВС БАНК"
  • Рефинанс 2 665 688 66%
  • ОВГЗ 3 388 776 79%
    АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • Рефинанс 1 110 950 51%
  • ОВГЗ 1 345 000 53%
    АТ "БАНК АВАНГАРД"
  • Рефинанс 1 409 992 56%
  • ОВГЗ 1 555 692 60%
    АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • Рефинанс 540 001 60%
  • ОВГЗ 587 000 45%
    АТ "СКАЙ БАНК"
  • Рефинанс 797 374 50%
  • ОВГЗ 1 299 945 73%
    АТ "БАНК 3/4"
  • Рефинанс 797 000 75%
  • ОВГЗ 934 700 62%
    АТ "МетаБанк"
  • Рефинанс 518 770 50%
  • ОВГЗ 589 487 43%
    АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
  • Рефинанс 391 215 90%
  • ОВГЗ 580 894 88%

все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим

в поле редактирования красиво - пока вид предоставления вижу так :)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 чер, 2022 08:54, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:41

  Shaman написав:все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим

начнут сливать ОВГЗ?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:53

  Ромасик написав:
  Shaman написав:все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим

начнут сливать ОВГЗ?

А може подождать 2..3 мес, до осени? А там глядишь и НБУ одумается
Но приподнять ставочки на 2..5пп на коротких депо точно не помешает
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Amethyst
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