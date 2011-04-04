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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 чер, 2022 07:50
Так 600К наче почне діяти з нового 2023 року?
Ні?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:17
wtf написав: Shaman написав:
почти 4 ярда грн
действительно, перепутал с коминтест
выходит лучше выносить из киб депо пока не поздно?
это всего лишь один из факторов.
тут бы на форуме разработать методику экспресс-анализа банков - вот это было бы дело.
конкретно по КИБ - у него активы и пассивы достаточно сбалансированы, как по мне - сразу скажу, я не проф банковский аналитик, просто цифры и здравый смысл.
в частности, у него есть ОВГЗ на 4,4 ярда. т.е. есть чем погасить дорогой рефинанс.
резервы очень маленькие - типа почти нет проблемных долгов, физиков почти не кредитует.
надо смотреть за динамикой.
прям чувствую, как форум предлагает дальше закапываться в цифры
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Shaman
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:38
Shaman написав: wtf написав: Shaman написав:
почти 4 ярда грн
действительно, перепутал с коминтест
выходит лучше выносить из киб депо пока не поздно?
это всего лишь один из факторов.
тут бы на форуме разработать методику экспресс-анализа банков - вот это было бы дело.
конкретно по КИБ - у него активы и пассивы достаточно сбалансированы, как по мне - сразу скажу, я не проф банковский аналитик, просто цифры и здравый смысл.
в частности, у него есть ОВГЗ на 4,4 ярда. т.е. есть чем погасить дорогой рефинанс.
резервы очень маленькие - типа почти нет проблемных долгов, физиков почти не кредитует.
надо смотреть за динамикой.
прям чувствую, как форум предлагает дальше закапываться в цифры
расширим анализ
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
- Рефинанс 5 930 164 50%
- ОВГЗ 8 715 483 71%
АТ "БАНК АЛЬЯНС"
- Рефинанс 3 910 000 46%
- ОВГЗ 4 293 000 50%
АТ "КІБ"
- Рефинанс 3 978 984 59%
- ОВГЗ 4 414 590 61%
АТ "БАНК СІЧ"
- Рефинанс 3 025 000 54%
- ОВГЗ 3 992 275 69%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- Рефинанс 1 746 994 52%
- ОВГЗ 2 464 874 61%
АТ "РВС БАНК"
- Рефинанс 2 665 688 66%
- ОВГЗ 3 388 776 79%
АТ "КРИСТАЛБАНК"
- Рефинанс 1 110 950 51%
- ОВГЗ 1 345 000 53%
АТ "БАНК АВАНГАРД"
- Рефинанс 1 409 992 56%
- ОВГЗ 1 555 692 60%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- Рефинанс 540 001 60%
- ОВГЗ 587 000 45%
АТ "СКАЙ БАНК"
- Рефинанс 797 374 50%
- ОВГЗ 1 299 945 73%
АТ "БАНК 3/4"
- Рефинанс 797 000 75%
- ОВГЗ 934 700 62%
АТ "МетаБанк"
- Рефинанс 518 770 50%
- ОВГЗ 589 487 43%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
- Рефинанс 391 215 90%
- ОВГЗ 580 894 88%
все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим
в поле редактирования красиво - пока вид предоставления вижу так
и самое главное, что сразу упустил - вот наглядный механизм скрытой эмиссии через рефинанс
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 12 чер, 2022 09:03, всього редагувалось 4 разів.
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Shaman
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:41
Shaman написав:
все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим
начнут сливать ОВГЗ?
ОВГЗ были хорошей строкой отчетности банков с точки зрения НБУ. Что у них сейчас за рубилово с минфоном началось - посмотрим.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 12 чер, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:53
Ромасик написав: Shaman написав:
все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим
начнут сливать ОВГЗ?
А може подождать 2..3 мес, до осени? А там глядишь и НБУ одумается
Но приподнять ставочки на 2..5пп на коротких депо точно не помешает
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:58
Shaman написав:
все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим
Для повноти картини потрібно знати на який термін рефінанс і під який % і коли гасяться ОВДП. Бо, можливо, в декого це пов'язані числа.
А взагалі спритно НБУ може всіх переграти по ходу міняючи козирі.
Судячи по пропозиціям, деяким банкам підгорає.
Але знову ж таки приходимо до ввисновку, що заощадження в банці вельми ризиковані. Грн час від часу різко припадає, валюту з банки можна отримати зовсім не по актуальному курсу і зовсім не валютою.
Amethyst написав:
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Акорд має переважаня в 1,4 овдп над рефінансом.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:01
Amethyst написав:
А може подождать 2..3 мес, до осени? А там глядишь и НБУ одумается
Но приподнять ставочки на 2..5пп на коротких депо точно не помешает
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
подождать можно, но ждать нужно в чем-то. Так что 18% на 3 мес вполне хорошее средство ожидания.
НБУ одумается - наверное не НБУ, а минфин, или вы о чем?
С послицей в штатах у меня не складывается, я жду скунса.
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:05
Ой+ написав:
Для повноти картини потрібно знати на який термін рефінанс і під який % і коли гасяться ОВДП
Shaman написав:
все эти банки играли в игру - возьми рефинанс, купи ОВГЗ.
как они сейчас выкрутятся - посмотрим
. Бо, можливо, в декого це пов'язані числа.
А взагалі спритно НБУ може всіх переграти по ходу міняючи козирі.
Судячи по пропозиціям, деяким банкам підгорає.
Але знову ж таки приходимо до ввисновку, що заощадження в банці вельми ризиковані. Грн час від часу різко припадає, валюту з банки можна отримати зовсім не по актуальному курсу і зовсім не валютою.
Amethyst написав:
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Акорд має переважаня в 1,4 овдп над рефінансом.
сюда я точно не полезу
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Shaman
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:07
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:10
Investor_K написав:
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
бакс
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Amethyst
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