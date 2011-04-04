Залежить від потрфелю. У мене 50% гривня, 25% валюта, 25% крипта. Пропорції кожен вибирає під себе по співвідношенню страх-гусарство.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:46
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:52
Документ 2180-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2022
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб
у статті 26:
у частині першій:
в абзаці першому:
третє речення викласти в такій редакції: "Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду";
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