Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22
Investor_K написав:
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
Залежить від потрфелю. У мене 50% гривня, 25% валюта, 25% крипта. Пропорції кожен вибирає під себе по співвідношенню страх-гусарство.
Mirax
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:46
Investor_K написав:
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
50% гривня
50% валюта (долар, євро)
greenozon
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:52
Успіх написав:
Так 600К наче почне діяти з нового 2023 року?
Ні?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text
Документ 2180-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2022
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб
у статті 26:
у частині першій:
в абзаці першому:
третє речення викласти в такій редакції: "Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду";
greenozon
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:16
greenozon написав: Investor_K написав:
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
50% гривня
50% валюта (долар, євро)
Зима близько.
Рекомендував би подумати про забезпечення життєдіяльності при можливих форс-мажорах.
Ой+
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:29
Шановний Amethyst!
Ви чекаєте пропозицію під 20%, але однаково обираєте валюту?
Amethyst написав:
Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Amethyst написав: Investor_K написав:
Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
бакс
V2
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